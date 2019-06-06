Рубль ждёт позитива от ПМЭФ

Москва, , 09:54 — REGNUM Российский рубль, вероятно, 6 июня начнет торги на оптимистичной ноте. Этому будут способствовать запланированные на первую половину сегодняшнего дня мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина на Петербургском международном экономическом форуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«На фоне сохраняющегося высокого интереса со стороны иностранных инвесторов к российским финансовым активам (дивидендные истории на рынке акций, плюс удачные размещения ОФЗ Минфином РФ), оптимистичные заявления президента России о будущих перспективах отечественной экономики, подкрепленные заверениями о поддержке, со стороны председателя КНР, могут добавить российской валюте в привлекательности 10−30 копеек. Что приведет рубль по отношению к доллару США к отметкам в 64,90−65,10 и к евро к 72,90−73,10», — считает эксперт.

Однако, как бы интересно не было следить за российско-китайским политическим дуэтом, во второй половине дня участников торгов будут интересовать более приземленные монетарные события. В 15:30 по мк, после завершения заседания Европейского центрального банка состоится пресс-конференция его главы. Марио Драги, вероятно, укажет на возросшие риски, как в европейской, так и в мировой экономике

«Это может спровоцировать повышенную курсовую волатильность и ухудшить настроения инвесторов. Так что рубль, ближе к вечеру может утратить завоеванные в течение дня позиции, и вернуться к доллару США к отметкам в 65,30−65,50 и к евро 73,30−73,60», — полагает Быков.

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