Глава ЦБ назвала причину замедления мировой экономики

Москва, , 09:47 — REGNUM Торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем влияют на темпы роста мировой экономики. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью японской газете «Никкэй».

Набиуллина отметила, что торговые споры между крупнейшими экономическими державами воздействуют и на Россию, поскольку она ведёт активную торговлю с Евросоюзом и Китаем.

Кроме того, торговые споры могут привести к колебаниям стоимости нефти на мировом рынке.

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