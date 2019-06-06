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Глава ЦБ назвала причину замедления мировой экономики

Экономика

По ее мнению, на мировую экономику влияют торговые войны между США и Китаем

Глава ЦБ назвала причину замедления мировой экономики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Москва, 6 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем влияют на темпы роста мировой экономики. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью японской газете «Никкэй».

Набиуллина отметила, что торговые споры между крупнейшими экономическими державами воздействуют и на Россию, поскольку она ведёт активную торговлю с Евросоюзом и Китаем.

Кроме того, торговые споры могут привести к колебаниям стоимости нефти на мировом рынке.

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