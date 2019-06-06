В Антарктиде создан российский центр приёма информации ДЗ Земли

Москва, , 09:40 — REGNUM Специалисты «Российских космических систем» завершают приём в эксплуатацию Антарктического регионального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В рамках подготовки центра завершены испытания оборудования станции приёма информации ДЗЗ. Новый центр будет работать в составе российской Единой территориально-распределенной информационной системы.

Напомним, комплекс развёрнут в районе российской антарктической станции «Прогресс». Результатом проведённой в Антарктиде работы станет повышение эффективности целевого применения космических аппаратов за счёт возможности приема и передачи на «большую землю» данных с каждого витка.

Центр позволит расширить возможности наземных комплексов приема, обработки, хранения и распространения полученных данных. Управлять его работой можно будет с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, а также из России — через спутниковые каналы связи.

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