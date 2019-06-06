На нацпроекты Северной Осетии выделили 5,5 млрд рублей

Владикавказ, , 09:39 — REGNUM Власти Северной Осетии должны освоить до конца 2019 года 5,5 млрд рублей, выделенных республике на национальные проекты. В рамках реализации этих проектов будут решены многие социальные проблемы, сообщил в ходе совещания с участием прибывшего в РСО-Аланию заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации Анатолия Кириенко глава региона Вячеслав Битаров.

Так, на детское здравоохранение в 2019 году будет направлено 766 млн рублей. На рекультивацию Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ потребуется более 600 млн рублей. На развитие бизнеса будет направлено 164 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе главы субъекта.

Анатолий Кириенко отметил, что при реализации национальных проектов власти на местах должны проводить разъяснительную и информационную работу с населением.

«Люди должны понимать, в чем состоит суть того или иного нацпроекта, и какие проблемы действительно удастся решить при его завершении», — подчеркнул Кириенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ в России до 2024 года будут реализовываться 12 масштабных национальных проектов. На их реализацию будет направлено 25,7 трлн рублей. Больше половины средств на эти цели будет выделена из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей. Из внебюджетных источников планируется затратить 7,5 трлн рублей. Остальную часть расходов возьмут на себя регионы (4,9 трлн рублей) и государственные внебюджетные фонды.