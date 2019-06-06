Экспорт товаров из Южной Кореи сократится во втором полугодии — эксперты

Сеул, , 09:33 — REGNUM Экспорт Южной Кореи может сократиться и во втором полугодии 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, 29 мая представители исследовательского института Korea Economic Research Institute провели заседание, во время которого обсудили перспективы экспорта страны.

Известно, что в заседании приняли участие Korea Semiconductor Industry Association, Korea Automobile Manufacturers Association, Korea Offshore & Shipbuilding Association, Korea Iron & Steel Association, Korea Display Industry Assocoation, Korea Electronics Association.

Как предполагают специалисты, во втором полугодии экспорт товаров шести отраслей (машиностроение, судостроение, дисплеи, полупроводники, сталь, оборудование для беспроводной связи) сократится на 10,9% и составит $120,7 млрд.

По предварительным прогнозам, экспорт полупроводников и оборудования для беспроводной связи сократятся на 20%, дисплеев — на 6,1%. С другой стороны, экспорт судов должен, напротив, увеличится на 3%, автомобилей — на 2%.

Кроме того, специалисты высказали опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Если страны не достигнут компромисса, экспорт каждой категории товаров из Южной Кореи может сократиться на 10%.