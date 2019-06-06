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На ПМЭФ спрогнозировали замедление мировой экономики

Экономика

На это влияет замедление экономик США и Китая

На ПМЭФ спрогнозировали замедление мировой экономики
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2019

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 09:30 — REGNUM  В ближайшей перспективе мировую экономику ждет общее замедление. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил 6 июня президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Удеа отметил недавнее «острое падение» в американской экономике, которая, хоть и «достаточно крепка», но испытывает влияение недавней налоговой реформы — сокращения сборов с крупного бизнеса. Удеа также отметил и замедление в китайской экономике.

«Будет общее замедление. Центральные банки пытаются обратить эту тенденцию. Но, как мы видели в 2019 году, экономика США замедляет свое развитие, это общая картина. Я вижу, что мир находится в сложном положении», — сказал Удеа.

В России наблюдается, по его мнению, структурная неуверенность в экономической сфере, а инвесторы продолжают сталкиваться с трудностями.

«В то же время, в сравнении с остальными экономиками роста российская экономика чувствует себя неплохо. России удалось, особенно в период кризиса, создать образ стабильной экономики», — заметил Удеа.

«Мы не ожидаем, что Россия будет расти так уж быстро», — добавил он.

По его словам, аппетит со стороны инвесторов все же наблюдается. Хотя количество евробондов, которые были выпущены в РФ с начала 2019 года, составляет 9 млрд, что на 1 млрд меньше показателя 2018 года и далеко от исторического максимума в 50 млрд.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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