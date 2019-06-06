Новосибирские власти представят «Академгородок 2.0» на ПМЭФ-2019

Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Новосибирские власти планируют продемонстрировать на площадке Петербургского Международного экономического форума-2019 наработки по проекту «Академгородок 2.0», на который в Новосибирской области возлагают большие надежды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Делегация Новосибирской области, которую возглавил губернатор Андрей Травников, а в состав вошли замгубернатора Андрей Жуков, и. о. министра экономического развития Лев Решетников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, генеральный директор Агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов и другие официальные лица, будет работать на форуме с 6 по 8 июня.

Как заявили ИА REGNUM в правительстве региона, среди основных задач участия в форуме — привлечь новых инвесторов, продемонстрировать экономический потенциал Новосибирской области и крупных проектов, которые сегодня реализуются на территории региона.

«На площадке ПМЭФ-2019 Новосибирская область продемонстрирует «Академгородок 2.0». Цель проекта — создание научного и инновационного центра мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы нашей области. Уже проработаны якорные научные проекты — СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) и Центр геномных исследований, отобрано ещё 28 проектов, призванных обеспечить научное лидерство региона», — рассказали в областной администрации.

Проекты Новосибирской области представлены на стенде регионов Сибирского федерального округа.

Отметим, что «Академгородок 2.0» является комплексным проектом и предусматривает создание более 30 объектов развития научной и научно-образовательной инфраструктуры. Объём средств, которые в Сибирском отделении РАН планируют привлечь через Минэкономразвития РФ для реализации первых 17 проектов, около 80 млрд рублей. Еще 10 проектов могут быть реализованы совместно с крупными компаниями.

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Как заявляют власти, к 2022 году должна быть сформирована основа современного внедренческого пояса, созданы условия для развития инновационного сектора, снята большая часть инфраструктурных ограничений. К 2024 году — построена большая часть научной и исследовательской инфраструктуры, в том числе Центр коллективного пользования СКИФ.

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