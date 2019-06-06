Четверг, 6 Июня 2019 года
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Boeing ведет переговоры о заказе из Китая на сумму свыше $30 млрд — СМИ

Экономика

Крупная сделка помогла бы американской компании остаться на плаву после неудачи с самолетами Boeing 737 Max

Boeing ведет переговоры о заказе из Китая на сумму свыше $30 млрд — СМИ
Olivier CABARET
Boeing 787-900 Dreamliner

Вашингтон, 6 июня 2019, 09:11 — REGNUM  Несмотря на сложности в торговых отношениях между США и Китаем, американская корпорация Boeing ведет переговоры о крупнейшем заказе из Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдера в компании.

Речь идет о заказе сотни самолетов Boeing 787 Dreamliner и новейшей дальнемагистральной модели Boeing 777X. Сумма сделки без учета отраслевых скидок должна превысить $30 млрд. Официально компания не комментировала это сообщение.

Для американской компании эта сделка могла быть стать крайне важной в ее остром соперничестве с европейским конкурентом — Airbus. Доверие к ней было серьезно подорвано после двух авиакатастроф с участием самолетов 737 Max, самой продаваемой модели. Ряд стран ввел запрет на полеты этих самолетов.

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