В Новой Москве с начала года возвели около 40 объектов недвижимости

Москва, , 09:01 — REGNUM В Новой Москве за январь — май 2019 года введено в эксплуатацию около 40 объектов недвижимости, сообщается на сайте Стройкомпалекса.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, построено 37 объектов недвижимости общей площадью более 900 тыс. кв. метров.

Кроме жилых комплексов, в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО). построено две школы, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», комплекс офисов диспетчерского центра в Румянцево, складские здания и др.

Отмечается, что Мосгосстройнадзор держит на контроле строительство ТиНАО. За пять месяцев выявлено 625 нарушений. На строителей наложено более 40 млн рублей штрафов.

Подробнее: Около 3,5 трлн рублей инвестиций привлекут в Новую Москву

Как сообщало ИА REGNUM, в развитие Новой Москвы планируется привлечь порядка 3,5 трлн рублей инвестиций. В основном средства пойдут на строительство недвижимости.

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