Компании Visa и LINE Pay заключили стратегический альянс

Сеул, , 08:54 — REGNUM Международная платежная система Visa и платежная система LINE Pay заключили стратегическое партнерское соглашение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компании запустили совместную кредитную карту LINE Pay Visa на Тайване и в Японии.

Известно, что в рамках подписанного соглашения компании будут сотрудничать в сфере маркетинга, сервисного обслуживания и торговли.

«В Тайване картами, выпущенными совместно с LINE Pay, пользуется уже около 2,3 млн человек и с каждым днем число пользователей увеличивается. Благодаря данному партнерству, мы продолжим расширять свои границы», — сообщил представитель Visa в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

LINE Pay Corporation является одной из дочерних предприятий южнокорейской компании и интернет-поискового гиганта Naver Corporation.