Россия и Китай подписали соглашение об энергетическом бизнес-форуме

Москва, , 08:32 — REGNUM Положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме подписали ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. Об этом сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Документ подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках государственного визита китайского лидера.

«Форум организован по инициативе глав Российской Федерации и КНР для обмена мнениями и развития сотрудничества в области энергетики между российскими и китайскими предприятиями, финансовыми институтами, ассоциациями, информационно-аналитическими и научно-исследовательскими организациями», — говорится в сообщении.

Координаторами форума являются комиссия при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Госэнергоуправление КНР. Первый форум прошёл в ноябре 2018 года в Пекине и стал значимым событием в развитии энергодиалога России и Китая. Сейчас он стал постоянно действующим институтом, который будет способствовать реализации перспективных совместных проектов, развитию прозрачного и конструктивного диалога между бизнесом и органами государственной власти двух стран.

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