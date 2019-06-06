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Эксперты Бурятской сельхозакадемии оценили качество коз 26 хозяйств России

Экономика

Победители животноводческого конкурса получат автомобили

Улан-Удэ, 6 июня 2019, 08:13 — REGNUM  Оценку коз и овец 26 ведущих хозяйств из шести регионов России провели учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) им. В. Р. Филиппова в ходе XVI Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставки в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Своих питомцев на конкурс предоставили хозяйства Алтая и Алтайского края, Хакасии, Тувы, Бурятии и Забайкальского края. Отмечается, что работа экспертов стала трудоёмким процессом: с утра и до позднего вечера они с должным вниманием и скрупулезностью отсмотрели не один десяток животных.

«Мы провели комплексную оценку племенных продуктивных качеств десяти пород овец и трёх пород коз, а также общехозяйственную экспертизу с учетом таких показателей, как: общее и маточное поголовье, продуктивность и иммуногенетика животных, выход ягнят, сохранность поголовья и другие. Все они влияют на итоговый рейтинг, по результатам которого и определяются победители», — пояснил доцент Баир Жамьянов.

По итогам работы экспертов в наиболее многочисленной группе конкурсантов — овцеводческих хозяйствах — определены два победителя, каждый из которых получит отечественный автомобиль. В этой же группе будут определены по три хозяйства, занявшие II и III места. Среди лучших козоводческих хозяйств установлены три призовых места.

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Животноводство
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