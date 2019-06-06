Россия вошла в топ-10 популярных для иностранных инвестиций стран Европы

Москва, , 08:06 — REGNUM Россия по итогам 2018 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в отчете аудиторско-консалтинговой сети EY «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы».

Отмечается, что в прошлом году иностранные инвесторы вложили свои средства в 211 проектов на территории страны. Это на 11% меньше, чем в 2017 году, однако вполне соотносится с общеевропейской тенденцией, говорится в отчете.

Так, наиболее заинтересованы в российских проектах оказались инвесторы из США (впервые с 2013 года), которые вложились в 33 проекта (+74% по сравнению с 2017 годом). Далее идут инвесторы из Германии, чьи инвестиции сократились по сравнению с 2017 годом на 14% (24 проекта). На третьем месте — Китай (19 проектов).

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года (по данным ЦБ РФ) объем прямых инвестиций по всем отраслям экономики страны составил $496,6 млрд. При этом ниже полутриллиона долларов показатель был в последний раз зафиксирован 1 июля 2017 года ($488,1 млрд).

По словам экспертов, иностранных инвесторов от вложения в российскую экономику удерживают не санкции, а отсутствие привлекательных секторов.

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