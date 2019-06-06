Названа операционная прибыль тысячи компаний Южной Кореи за 2018 год

Сеул, , 08:13 — REGNUM В 2018 году операционная прибыль тысячи южнокорейских компаний, зарегистрированных на бирже, увеличилась на 4,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea CXO Institute.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году операционная прибыль тысячи компаний Южной Кореи составила 111,58 трлн вон (~$94,49 млрд), что на 4,2% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что 597 компаний, зарегистрированных на бирже, зафиксировали снижение операционной прибыли или операционных убытков. В частности, убытки зафиксировало 164 компании, что на 39% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, число компаний с показателями операционной прибыли больше 1 трлн вон (~$846,9 млн) сократилось до 15 компаний в 2016 году, до 14 компаний в 2017 году и до 11 компаний в 2018 году.

Известно, что 42 компании зафиксировали увеличение операционной прибыли на 30% второй год подряд, а 5 компаний — увеличение объема продаж на 30%.