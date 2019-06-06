Объем онлайн-продаж в китайской провинции Чжэцзян взлетел за год на 25,4%

Ханчжоу, Китай, , 07:45 — REGNUM Объем онлайн-продаж в провинции Чжэцзян на востоке Китая достиг 1,67 трлн юаней (около $241,7 млрд) в 2018 году, что на 25,4% выше, чем годом ранее, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Провинция Чжэцзян известна бурным развитием сектора интернет-коммерции, а также тем, что она является родиной такого гиганта электронной торговли как Alibaba и еще более чем 706 тыс. онлайн-магазинов, расположенных на чужих платформах. Всё это в совокупности дает провинции более 2,1 млн рабочих мест.

Сектор электронной торговли также подстегивает развитие вспомогательных отраслей вроде логистики и складирования. Более 10 млрд экспресс-посылок было отправлено в провинции за прошедший год, что на два порядка больше 820 млн в 2012 году.

Добавленная стоимость ключевых отраслей в электронной экономике провинции достигла 5,55 трлн юаней в 2018 году, что на 13,1% выше в сравнении с 2017 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, объем цифровой экономики Китая в 2018 году превысил $4,3 трлн или 34,8% от ВВП страны.

Читайте также: Объем цифровой экономики Китая превысил $4,3 трлн в 2018 году