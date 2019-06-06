До нуля замедлилась недельная инфляция в России

Москва, , 07:44 — REGNUM В России за неделю (с 28 мая по 3 июня) цены не изменились по сравнению с предыдущей неделей и остались на нуле, с начала 2019 года выросли на 2,4%. Такие данные приводит Росстат.

За неделю значительно подорожал рис — на 0,5%, баранина — на 0,3%, рыба мороженая, масло сливочное, творог, хлеб ржаной, пшено, вермишель и соль — на 0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,1%.

При этом подешевели яйца на 2%, сахар-песок — на 0,6%, масло подсолнечное — на 0,3%, свинина, сосиски, сардельки — на 0,2%.

На 0,4% в средним упали цены на овощи: на помидоры — 9,2%, огурцы — 6,7%, капусту белокочанную — 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России начала замедляться, Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,4%, в марте, апреле и мае — 0,3%.

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