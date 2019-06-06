В Южной Корее выросли цены на золото

Сеул, , 07:32 — REGNUM В Южной Корее цены на золото достигли самого высокого уровня за последние три года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Exchange.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 5 июня 2019 года стоимость одного грамма золота составила 50 430 вон (~$42,71), а целой монеты — 189 113 вон (~$160), что на 9,06% больше, чем в начале года.

Известно, что 4 июня стоимость одного грамма составила 50 460 вон (~$42,74), что является самым высоким показателем с 8 июля 2016 года.

Кроме того, в мае 2019 года объем торгов золотом составил 557 кг, что также является самым высоким показателем с августа 2018 года.

«Спрос на золото растет в связи с беспокойством по поводу торгового спора между США и Китаем. Цена на золото продолжит увеличиваться до тех пор, пока торговый спор не будет решен», — сообщили представители Korea Exchange.