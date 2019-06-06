Четверг, 6 Июня 2019 года
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Корпорация Huawei займется внедрением инноваций для Почты Китая

Экономика

Сотрудничество затрагивает сферы «умной логистики», облачных вычислений и больших данных

Пекин, 6 июня 2019, 07:25 — REGNUM  Почта Китая и китайский технологический гигант компания Huawei Technologies подписали договор о стратегическом сотрудничестве, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Согласно сделке, стороны займутся выстраиванием всестороннего стратегического партнерства в интересах взаимного развития в сферах финансов, технологических инноваций, экспресс-логистики и воспитании талантов.

Сотрудничество также затрагивает сферы «умной логистики», облачных вычислений и больших данных с целью продвижения использования информационных технологий и технологий коммуникаций Почтой Китая в области доставки и финансов.

Кроме того, Почта Китая и Huawei намерены совместно учредить лабораторию внедрения новых технологий, в то время как Почтовый сберегательный банк Китая (Postal Savings Bank of China), аффилированный с Почтой Китая будет сотрудничать с Huawei в создании центра инноваций.

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