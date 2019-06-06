Омский губернатор выступил против приватизации топливной компании

Омск, , 06:56 — REGNUM Против приватизации Омской топливной компании выступил губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, предложение о приватизации акций предприятия 5 июня вынесли на рассмотрение областного правительства. Перед этим специалисты проанализировали деятельность компании.

Включить в областную программу приватизации в 2019 году 100% акций акционерного общества «Омская топливная компания» предложило министерство имущественных отношений. Приводятся данные, что у акционерного общества с 2015 года наблюдается значительное снижение доходов. В том числе это связано со снижением объёмов продаж угля, большой дебиторской задолженностью, наличием судебных разбирательств с кредиторами. Кроме того, появились новые участники рынка, и было введено обязательное проведение конкурсных процедур при закупке топлива для государственных и муниципальных нужд.

По словам замминистра имущественных отношений Евгения Козлова, деятельность предприятия только ухудшается:

«Оно генерирует только убытки. Ни разу не выплачивало дивиденды Омской области».

Акции Омской топливной компании планируются к приватизации с целью пополнения доходной части областного бюджета, объясняют в министерстве.

Однако, по мнению губернатора Александра Буркова, приватизация акция предприятия произойти не должна.

«Приватизировать всё и продать легко. Кто потом будет обеспечивать углём районы в трудную минуту? С нас будут спрашивать, в каком состоянии у нас область — есть ли тепло в домах. У нас прямые обязательства по отоплению социальных объектов. Как с этим-то быть? Мы через кого будем гарантировать, если на рынке останутся одни частные компании. И потом — не получим ли мы от них скачка цен. Мы этот процесс никак регулировать не будем», — заявил губернатор.

С ним согласен спикер областного парламента Владимир Варнавский.

Между тем, потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к акциям Омской топливной компании. Однако Бурков предложил ещё раз всё внимательно проанализировать.

«Понятно, что эта компания не завтра пойдёт в приватизацию и можно рассматривать включение в план, но нужно ещё раз хорошенько подумать, надо ли отдавать. Ведь это было работающее предприятие, которое даже кредитовало наши муниципальные районы углём», — резюмировал глава региона.

Как уточнили в облправительстве, минимущества в соответствии с федеральным законодательством должно будет инициировать процедуру проведения оценки акций с точки зрения существующего бизнеса.

Напомним, по сообщениям омских СМИ, в 2018 году доходы компании составили 6,5 млн рублей.

Министерство имущественных отношений планирует поступление от реализации акций по прогнозному плану в размере не менее 27,6 млн рублей, передаёт «Город55».