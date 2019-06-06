Южнокорейская авиастроительная корпорация KAI получила заказов на $523 млн

Сеул, , 06:15 — REGNUM Южнокорейский монопольный производитель авиационного оборудования и летательных аппаратов Korea Aerospace Industries получил многомиллионный контракт на поставку деталей для крыльев самолета. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В апреле KAI подписал меморандум о взаимопонимании с Israel Aerospace Industries, а 4 июня был заключён контракт на производство элементов крыльев. Общая сумма составила 523 миллиона долларов, а срок исполнения — декабрь 2030 года. Продукция KAI будет использоваться при строительстве среднеразмерных бизнес-джутов Gulfstream G280 вместимостью до 10 пассажиров. Как сообщается, KAI может вскоре расширить степень своего участия в проекте и стать одни из ключевых поставщиков оборудования для корпорации Gulfstream. Стоимость самолётов Gulfstream данной модификации начинается от 24 миллионов долларов. Они предназначены для полетов до 7000 километров.