Курс китайской валюты упал до 6,8945 юаня за доллар США

Пекин, , 06:11 — REGNUM Юань продолжил свое неумолимое падение, уступив доллару США еще 42 базисных пункта, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, центральный паритетный курс юаня составил 6,8945 за доллар США. Примечательно, что 5 июня юань также ослаб на 81 базисный пункт, отыгрывая назад свое предыдущее укрепление от 4 июня, когда он прибавил 74 базисных пункта.

Напомним, что по мнению ряда экспертов, девальвация юаня вызвана торговыми войнами, развязанными США против Китая. Якобы таким образом Китай пытается сделать свою продукцию более конкурентной на рынке США.

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