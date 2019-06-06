Четверг, 6 Июня 2019 года
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Курс китайской валюты упал до 6,8945 юаня за доллар США

Экономика

Ослабление составило 42 базисных пункта

Пекин, 6 июня 2019, 06:11 — REGNUM  Юань продолжил свое неумолимое падение, уступив доллару США еще 42 базисных пункта, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, центральный паритетный курс юаня составил 6,8945 за доллар США. Примечательно, что 5 июня юань также ослаб на 81 базисный пункт, отыгрывая назад свое предыдущее укрепление от 4 июня, когда он прибавил 74 базисных пункта.

Напомним, что по мнению ряда экспертов, девальвация юаня вызвана торговыми войнами, развязанными США против Китая. Якобы таким образом Китай пытается сделать свою продукцию более конкурентной на рынке США.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская валюта ослабла до 6,8903 юаней за доллар США

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