В думе Екатеринбурга не поддержали траты на городской медиахолдинг

Екатеринбург, , 06:04 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы не поддержали предложение мэрии внести в бюджет 2019 года корректировку с учётом трат на городской медиахолдинг. Общий размер трат на это дело сотрудники горадминистрации оценили в 43 млн рублей, заявил на своей странице в соцсети Facebook депутат Дмитрий Сергин.

Вопрос рассмотрела думская комиссия по местному самоуправлению. Поправки в бюджет планировалось внести в раздел «Средства массовой информации». 14,5 млн планировалось выделить на оборудование, а на 10 млн создать семь районных газет и ежемесячо выпускать общегородскую. В 7 млн в мэрии оценили расходы на просвещение, в 3 млн — на расходные материалы, а ещё в 2,5 млн — на маркетинговые исследования;

«Столь амбициозные планы чиновников депутатов не вдохновили. Поддержку этой инициативы администрация в думе не нашла», — подчеркнул Дмитрий Сергин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе старейшая городская газета «Вечерний Екатеринбург» перешла на еженедельный выход вместо ежедневного. Причиной этого стало прекращение финансирования из городского бюджета.

Тогда же чиновники заявили о планах создать городской медиахолдинг. Среди планов в том числе было названо создание собственной студии.