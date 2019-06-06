Четверг, 6 Июня 2019 года
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Китай влил $72,32 млрд финансовым учреждениям через среднесрочный фонд

Экономика

Процентная ставка среднесрочного кредитного фонда составила 3,3%

Пекин, 6 июня 2019, 05:46 — REGNUM  Центробанк Китая предоставил 500 млрд юаней ($72,32 млрд) финансовым учреждениям через однолетний среднесрочный кредитный фонд, оставив без изменения процентную ставку, сообщает 6 июня агентство Reuters.

Процентная ставка среднесрочного кредитного фонда составила 3,3%, сообщили в Народном банке Китая. Новые вливания призваны эффективно погасить подобные кредиты на сумму 464 млрд юаней в тот же день.

Народный банк Китая также влил 10 млрд юаней через операции обратного РЕПО против 30 млрд таких кредитов, срок погашения которых истекает в тот же день.

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Экономика Китая
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