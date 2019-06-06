Китайский агрегатор такси Didi вышел на рынки Чили и Колумбии

Пекин, , 05:14 — REGNUM Китайский сервис вызова такси Didi Chuxing сообщил о запуске работы в Чили и Колумбии в рамках его экспансии в Латинскую Америку, сообщает 6 июня Reuters.

Компания запустила работу Didi Express ранее на текущей неделе и планирует запустить сервис заказа такси в Колумбии позже в текущем году, сообщили в компании. В феврале 2019 года Didi набирала сотрудников в Чили, Перу и Колумбии, намереваясь составить конкуренцию на этом поле американскому Uber.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Чандэ провинции Хнань пассажир убил водителя сервиса заказа такси Didi в марте текущего года.

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