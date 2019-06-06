Пентагон задумался об импорте редкоземельных металлов из Африки

Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Министерство обороны США провело переговоры с компанией Mkango Resources Ltd из Республики Малави по импорту редкоземельных металлов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что Пентагон также проводил переговоры и с другими добывающими компаниями по всему миру, чтобы договориться о поставках редкоземельных металлов. Переговоры ведутся для того, чтобы найти источник поставок металлов и сократить зависимость от китайского импорта.

«Мы ищем любого поставщика ресурсов вне Китая. Мы хотим диверсификации. Не хотим зависеть от одного поставщика», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок редкоземельных металлов в США из Китая. По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты получают из Китая около 80% редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции.

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