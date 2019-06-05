Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне» — на следующий день после самого крупного роста за последние месяцы, 5 июня передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 207,19 пункта (0,82%), до 25 539,37 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,86 пункта (0,82%), до 2826,13 пункта, индекс Nasdaq вырос на 48,36 пункта (0,64%), до 7575,48 пункта.

На настроение рынка продолжают действовать надежды на снижение ставки ФРС и переговоры по тарифам с Мексикой, которые стартовали ранее в Вашингтоне.

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