Удмуртия будет сотрудничать с крупнейшим интернет-магазином Wildberries

Ижевск, , 23:22 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Соглашение с Wildberries позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это — рост выручки и, как следствие, увеличение налогов», — отметил глава республики.

По словам Бречалова, уже сейчас 30 поставщиков республики работают с магазином. По итогам 2018 года, их суммарный оборот составил 362 млн рублей. В I квартале 2019 года продажи выросли на 57% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Бакальчук, в свою очередь, отметила, что считает важным оказывать поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в России.

«Благодаря соглашению мы расширим сотрудничество с регионом и производителями, расскажем предпринимателям об особенностях интернет-торговли, в частности, обучим работе на площадке Wildberries, познакомим с возможностями различных онлайн-инструментов, проведём обучающие семинары», — поделилась планами глава компании.

Wildberries ― крупнейший онлайн-ритейлер России. Оборот площадки в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд рублей. Ежедневно в интернет-магазине оформляется свыше 400 тыс. заказов. Сеть пунктов вывоза заказов включает 3998 точек не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия в рамках развития экспортного направления продаж продукции региональных предприятий, налаживает электронные каналы торговли.

В сентябре прошлого года удалось разработать конкретные инструменты для поддержки экспорта и в том числе через формат e-commerce. Проинвентаризированы потенциальные региональные экспортеры, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba. В дальнейшем перспективным компаниям будет дана возможность пользоваться сервисами бесплатно.

Кроме того, планируется субсидировать затраты на транспортировку высокотехнологичной продукции, а также развивать приграничные склады в странах-импортерах, что существенно сократит срок доставки.