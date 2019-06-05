Конец американского цикла накопления капитала не за горами

Александр Айвазов, , 23:45 — REGNUM

Сейчас гегемония США держится исключительно на лидерстве в сфере финансов, основанной на роли доллара США как главной резервной валюты мировой экономики и американской военно-политической мощи. Но американский доллар постепенно утрачивает свое значение в мировой экономике, а стремление США обложить санкциями всех несогласных с политикой Д. Трампа, усиливает стремлений независимых государств избавляться от доллара.

Военно-политическое могущество США подвергается серьезному противодействию со стороны, в первую очередь, России, имеющий ядерный паритет с Америкой, да и в основных видах вооружения не уступающей США. В союзе же с Китаем и другими независимыми странами Россия вполне в состоянии противостоять США в реальном военно-политическом противостоянии в любом регионе мира, чему свидетельствует опыт Сирии, КНДР, Ливии и Венесуэлы.

В тоже время атлантическая солидарность в рамках НАТО в последние годы подвергается серьезной эрозии, в связи с тем, что союзники США привыкшие обеспечивать свою безопасность не вместе с Америкой, а за счет США, не хотят идти на дополнительные расходы по обеспечению своей обороноспособности, увеличивая вклад в НАТО, если не до 4%, то хотя бы до 2% своего ВВП, отлично понимая, что эти средства пойдут на закупку американского оружия. Да и не существует в настоящее время военной угрозы Европе, кроме выдуманной «российской агрессии».

С другой стороны, вторая по численности армия НАТО — турецкая, отстаивая свою независимость и суверенитет, не желает слепо подчиняться диктату США и покупать исключительно американские системы вооружений, если они уступают в качестве и эффективности российским. Более того, Турция налаживает теснейшие связи с Россией, не только в военно-политической, но и в торгово-экономической и культурной сферах, учитывая, что у России и Турции есть общие цивилизационные корни, так как мусульмане и тюрки составляют значительную часть населения РФ.

В результате политика Д. Трампа, направленная на то, чтобы «снова сделать Америку Великой» с развязыванием торговых войн, введением санкций против непослушных и т.д., приводит к прямо противоположным результатам. В мире все больше появляется стран, стремящихся уйти от расчетов в американской валюте, дабы освободиться от зависимости от США.

Все теснее формируется союз России и Китая, но при этом Китай, обрастая союзниками не только в Азии, но и в Латинской Америке, и особенно, в Африке, все активнее двигается в Европу. А Россия, находя себе новых союзников среди главных союзников США: Турции, Израиля, Саудовской Аравии и т.д., возвращается на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Индию, Латинскую Америку и Африку, проводя открытую и независимую политику.

Таким образом, хаос переходного периода с Американского к Азиатскому СЦНК породил Д. Трампа, желающего вернуть утрачиваемую гегемонию США в мире, «сделав Америку снова Великой», но результат при этом получается ровно противоположный. При этом в первую очередь он разрушает саму Америку, порождая раскол между либеральными глобалистами и консервативными националистами внутри самих Соединенных штатов.

С другой стороны, он разрушает единство между США и их военно-политическими союзниками, вынуждая их делать то, что противоречит их национальным интересам. И в третьих, Д. Трамп стимулирует объединение своих противников, навязывая им торговые войны и различные санкции. Таким образом, находясь в условиях хаоса переходного периода, Д. Трамп порождает еще больший хаос, усиливая развивающие хаос процессы.

Но в рамках любого хаоса в соответствие с теорией Лауреата Нобелевской премии И. Пригожина, формируются новые диссипативные структуры, формирующие будущий мировой порядок. Точно также и в нынешний переходный период от Американского к Азиатскому СЦНК сформируются новые диссипативные структуры, из которых и образуется новый Интегральный МХУ, который придет на смену Имперскому МХУ, практически уже утратившему свое внутреннее содержание.

И Д. Трамп лучше чем кто-либо другой отражает этот процесс разрушения старого миропорядка при искреннем желании сохранить его и упрочить. Для полного соответствия теории Дж. Арриги Д. Трампу не хватает только развязать многолетнюю кульминационную «мировую войну», о неизбежности которой предупреждает д.ф.н. В.И.Пантин. Новая «мировая война» подведет окончательную черту под гегемонией США и закрепит новый мировой порядок, в котором уже не будет одного гегемона, и который будет носить полицентричный и интегральный характер.

Конец Американского СЦНК не за горами

Анализируя переходные периоды от Голландского к Британскому и от Британского к Американскому СЦНК Дж. Арриги и Беверли Силвер в своем исследовании «Хаос и управление в современной мир-системе» отмечали, что они проходили в три этапа.

Первый этап соответствует кризису британской гегемонии под влиянием Депрессии 1873−96 гг. (это была понижательная волна второго Кондратьевского цикла). В ходе депрессии усилилось соперничество между великими державами, возникли военно-промышленные комплексы, слишком мощные для того, чтобы Британия могла контролировать традиционную политику баланса сил, и началась системная финансовая экспансия, центром которой являлся Лондонский Сити. Депрессия 1873−96 гг. стала сигнальным кризисом Британского СЦНК, который оповещал о вступлении Британского СЦНК в фазу своего заката.

Но точно такой же этап проходил и Американский СЦНК, так называемый период стагфляции 1970−80 гг. Это была снова понижательная волна только теперь уже четвертого Кондратьевского цикла. В ходе этого этапа усилилось соперничество, как между блоками (именно в этот период были подписаны соглашения по ПРО, ОСВ, Хельсинский Акт и т.д.), так и между отдельными державами внутри капиталистического блока, которое удалось разрешить с помощью соглашения в отеле «Плаза». И это был сигнальный кризис Американского СЦНК, предупреждающий о вступлении Американского СЦНК в период своего заката.

Более того, именно в этот период транснациональные корпорации и банки сформировались в такую могущественную силу мирового экономического развития, что даже потребовали от правительства Франции убраться в Лион, чтобы превратить Париж в столицу ТНК. И именно с 1980 гг. началась финансовая экспансия мировой экономики, основным движителем которой стали ТНК, а центром — Уолл-Стрит. Финансолизация мировой экономики — это свидетельство того, что для Американского СЦНК наступила «осень патриарха».

Характеризуя следующий исторический этап переходного периода от Британского к Американскому СЦНК Дж. Арриги и Б. Силвер приводят анализ британского историка Э. Хобсбаума: «По мере ослабления [британской] промышленности ее финансы торжествовали, а ее услуги в качестве грузоотправителя, трейдера и посредника в мировой платежной системе стали более необходимыми. Действительно, если Лондон когда-либо был реальным экономическим центром мира, а фунт стерлингов являлся его основой, то это было между 1870 и 1913 годами» (Hobsbawn, 1968, 125).

Ровно то же самое можно сказать и о США периода 1983−2008 гг.: американская промышленность постепенно слабела, зато финансы торжествовали. Если в 1980 гг. в финансовые подразделения промышленных корпораций США давали не более 15% общей прибыли, то в начале XXI века они обеспечивали уже половину прибыли своих корпораций. Не производство обеспечивало создание прибыли промышленным корпорациям, а операции их финансовых подразделений на финансовых рынках. Уолл-Стрит стал реальным экономическим центром мира, а доллар являлся его основой.

Второй этап кризиса Британского СЦНК начался с Первой мировой войны, которая фактически разрушила структуры мирового порядка XIX в., именно в результате первой мировой войны произошел переход с повышательной на понижательную волну третьего Кондратьевского цикла, которая продлилась до второй мировой войны. Попытка Британии восстановить после окончания первой мировой войны структуры старого мирового порядка закончилась полным провалом, ускорив их гибель в 1930 гг. Британского СЦНК. Вторая мировая война окончательно завершила разрушение Британского СЦНК — это был терминальный (конечный) кризис, по определению Дж. Арриги, Британского СЦНК.

Переход с повышательной к понижательной волне пятого Кондратьевского цикла, начиная с кризиса 2008 г., ознаменовал собой второй этап кризиса Американского СЦНК, после которого началось разрушение структур мирового порядка ХХ века. Возникли новые центры экономической мощи: Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Бразилия и т.д., а ядро нового еще только формирующегося миропорядка увеличилось с G7 до G20. Старые институты (ООН, ВТО, МВФ и т.д.) перестали работать с прежним эффектом, их значение подверглось эрозии, а попытка восстановить эффективность их работы привела к длительной рецессии, которая только ускорит их отмирание в ближайшем будущем.

Мировой порядок под главенством США появился только на третьем завершающем этапе перехода от Британского к Американскому СЦНК. Именно на этом этапе Великая депрессия 1930-х годов, Вторая мировая война и консолидация Советской империи в Евразии создали условия для зарождения «холодной войны», как формы мирного сосуществования и развития двух имперских образований: капиталистического и социалистического. Как только структуры «холодной войны» были созданы (к 1950 годам), переход к новому мировому порядку был завершен. Но этот новый мировой порядок, по терминологии С.Ю.Глазьева Имперский МХУ, сформировался после Второй мировой войны на повышательной волне четвертого Кондратьевского цикла.

С приходом Д. Трампа на пост президента США, развязавшего череду торговых и санкционных войн, дабы вернуть старый порядок и «сделать Америку снова Великой», начался третий этап переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК. Д. Трамп нанес сокрушительный удар по либеральной глобализации, в рамках которой проходила финансовая экспансия, разрушив Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, создававшиеся в интересах ТНК.

Он пытается «сделать Америку снова Великой», т. е. вернуться в состояние 1950−60-х гг., но результат для США, как и после первой мировой войны для Великобритании будет обратный. Впереди мировое сообщество неизбежно ожидает терминальный кризис Американского СЦНК, по поводу сроков которого мнение ученых, выступавших на «Арригиевских чтениях», разделились. Одни (в том числе и автор этих строк) считают, что терминальный кризис Американского СЦНК произойдет в 2019−20 гг., а другие, что не позднее 2024−25 гг. Но не вызывает сомнение одно, что это случится в очень даже ближайшем будущем, и мир вступит в Азиатский СЦНК, лидерами которого будут Китай, Индия и, возможно, Россия.

Формирование Азиатского СЦНК

После победы капиталистической империи во главе с США в «холодной войне» Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории» и победу либерально-рыночного капитализма. Но он сильно ошибался, т.к. эта была «пиррова победа». Эта победа означала наступление «осени патриарха» — завершающей фазы гегемонии США и в целом западного мира на фоне бурного подъема стран азиатского континента. Конкуренция со стороны Японии в 1970−80-х гг. была только первым звоночком о зарождении в недрах Американского СЦНК нового Азиатского СЦНК. Соглашение в отеле «Плаза» спеленало экономику Японии, затормозив ее развитие на десятки лет.

Но эстафету Японии в 1980−90-х гг. подхватили «азиатские тигры» — Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, а после кризиса 2008 г. жесткую конкуренцию США навязал Китай, за которыми последовали страны Юго-Восточной Азии, а в последнее время к ним присоединилась еще и Индия. После кризиса 2008 года стало четко понятно, что на наших глазах формируется новый Азиатский СЦНК, с экономическим лидером в лице Китая, которому уже удалось обогнать США по основным экономическим показателям (ВВП по ППС, объему внешней торговли и т.д.), а на место G7 — ядра Американского СЦНК пришла G20, как прообраз будущего ядра новой мир-системы.

Хотя США и растерял свои преимущества в сфере промышленности и торговли, но в сфере финансов он продолжает сохранять свои господствующие позиции, которые базируются на роли доллара, как основной мировой резервной валюты — рудимента Американского СЦНК. Также сохраняется американское лидерство и в военно-политической сфере, базирующееся на НАТО — реликте Американского СЦНК.

ООН, сформированный после второй мировой войны для поддержания мира и сохранения баланса между двумя противоборствующими сторонами Американского СЦНК, перестал выполнять свои главные функции, т.к. его решения нередко игнорируются США и его союзниками, или используется ими в своих политических целях.

Решения о мире и войне, о введении санкций и так далее, часто осуществляются в обход ООН или игнорируя решения ООН. То там, то тут в разных регионах мира возникают «горячие» региональные конфликты, в которых США «по праву сильного» пытаются навязать свою волю и понимание «путей развития» независимым национальным государствам, поощряя «цветные революции» и прямые военные интервенции (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.) в не подчиняющиеся им страны.

На смену Имперскому МХУ, по мнению С.Ю.Глазьева, придет Интегральный МХУ, основные институты которого находятся в стадии становления и пока еще не обрели четких и ясных форм и структур. «В настоящее время зарождение нового Интегрального МХУ уже проглядывается в практике функционирования новых международных экономических объединений, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай, как отношений, базирующихся на равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе (С.Глазьев «Рывок в будущее», с.161).

«Новый МХУ формирующийся в рамках Азиатского СЦНК неизбежно интегрирует в себе наиболее эффективные черты противоборствующих начал Имперского МХУ: рыночную самоорганизацию и частную инициативу, с одной стороны; индикативное планирование и регулирование экономической деятельности, с другой. Организационная деятельность в рамках Интегрального МХУ будет носить не вертикально-интегрированный, как в Имперском МХУ, основанном на монополизме, а горизонтально-сетевой характер.

Главной же отличительной чертой Интегрального МХУ от Имперского будет примат общественных интересов над частными, но в отличие от советской системы директивного руководства, в новом МХУ государство будет выполнять скорее роль модератора, формирующего механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами, организующего совместную работу делового, научного и инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов их достижения» (там же, с.169).

Судя по всему, в рамках Интегрального МХУ не будет и одного ярко выраженного гегемона, каковыми были Британия и США в предыдущих МХУ. Мир приобретет полицентричный характер, основанный на диалоге и партнерстве цивилизаций, вызревающего из нынешнего столкновения цивилизаций (теории С. Хантингтона), которое как нельзя лучше характеризует политический хаос переходного периода с Американского к Азиатскому СЦНК.

И не удивительно, что эту идею продвигает в жизнь руководитель КНР Си Цзиньпин, проводивший недавно в Пекине конференцию под лозунгом «От столкновения к партнерству цивилизаций в Азии». Но этого никак не могут понять ориентированные на Запад российские политологи. Автор этих строк вместе с В.И.Пантиным видят прообраз будущего полицентричного мира в образе этакого политического БАГУА. История покажет, кто окажется прав, ориентированные на Запад российские политологи, или мы с президентом России Владимиром Путиным и председателем ЦК КПК Си Цзиньпинем.