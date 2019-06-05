Проект завода Haval под Тулой представлен Владимиру Путину и Си Цзиньпину

Тула, , 23:03 — REGNUM Презентация реализованного инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину состоялась 5 июня в Кремле. Представил проект губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области.

Алексей Дюмин отметил, что это первый реализованный в России проект по строительству автомобильного завода Great Wall — одного из крупнейших автопроизводителей Китая. На стенде проекта представлены фотографии, на которых отображены стадии реализации.

Соглашение о реализации проекта было подписано 20 мая 2014 года в ходе официального визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. Объем инвестиций составил 38 млрд рублей (4 млрд юаней). Создано 1100 рабочих мест.

Сегодня, 5 июня, в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области состоялось официальное открытие предприятия: губернатор Алексей Дюмин рассказал, что завод полностью готов к серийному производству и утром приступил к выпуску автомобилей.

«Буквально час назад мы при вас подписали соглашение о втором этапе проекта. Компания локализует производство двигателей, коробок передач и многое другое. Объём инвестиций составит не менее 20 млрд рублей (2,1 млрд юаней), будет создано еще более тысячи рабочих мест», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Председатель правления Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь пригласил участников презентации осмотреть автомобили Нaval F7 и Haval H9. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч и 1,5 тысячи автомобилей этих марок соответственно. По предложению Вэй Цзяньцзюня Владимир Путин и Си Цзиньпин оставили памятные автографы на автомобиле Нaval F7.

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