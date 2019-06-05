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Реформа отложена? В Екатеринбурге выставили на торги маршруты автобусов

Экономика

Сумма одного из лотов — более 400 млн рублей

Реформа отложена? В Екатеринбурге выставили на торги маршруты автобусов
Svetlov Artem
Екатеринбургский автобус

Екатеринбург, 5 июня 2019, 22:39 — REGNUM  В Екатеринбурге ищут подрядчиков для большинства автобусных маршрутов города. Информация об аукционах выставлена на сайте госзакупок.

Всего мэрия города выставила девять лотов. Крупнейший из них оценён в 411,1 млн рублей. За эту сумму перевозчику отдадут 32 маршрута.

Остальные восемь лотов оценены в меньшие суммы — от 9 до 11 млн рублей. Подрядчикам предлагается взять от четырёх до шести маршрутов.

Договоры будут заключены на период до 30 июня 2020 года. Видимо, это значит, что транспортная реформа (хотя бы в части, касающейся изменения маршрутов) будет отложена до лета 2020 года.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга планировала начать транспортную реформу летом 2019 года. Однако до сих пор не готова матрица передвижений, по которой должна быть спроектирована новая транспортная сеть.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортная реформа в Екатеринбурге может быть приостановлена

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Судьба общественного транспорта в городах России
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