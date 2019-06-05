Нижегородские трамваи и троллейбусы опять накопили долг за электричество

Нижний Новгород, , 20:16 — REGNUM МП «Нижегородэлектротранс» вновь накопил задолженность за потребленную электроэнергию в размере 129,7 млн рублей. Об этом сообщает поставщик энергоресурсов ПАО «ТНС энерго НН».

В компании отметили, что неоднократно обращались и в транспортное предприятие, и в администрацию Нижнего Новгорода по вопросу погашения задолженности.

«Однако до настоящего времени ни должником, ни администрацией города действенных мер по ее урегулированию не предпринято», — цитирует сообщение компании «Коммерсантъ-Приволжье».

Пока трамвайно-троллейбусному парку предложено оплатить задолженность за май в размере 20,6 млн рублей, в противном случае в отношении МП будет введен режим ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичные проблемы электротранспорта в Нижнем Новгороде наблюдаются не первый год. В декабре 2015 года из-за долгов была ограничена подача электроэнергии «Нижегородэлектротрансу». В результате на линии не вышло две трети подвижного состава.

В октябре 2017 года энергетики грозились обесточить объекты МП, но мэрии удалось договориться с поставщиком и урегулировать схему погашения задолженности. На 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО «ТНС Энерго» составляла 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей. Неоплаченным являлось потребление электроэнергии за 3,5 месяца.

Тогда появление долгов объяснялось арестом счетов предприятия в связи с налоговой задолженностью, которую также необходимо было погашать.

20 ноября 2018 года ПАО «ТНС энерго НН» обесточило 12 объектов МП «Нижегородэлектротранс». Долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет более 107 млн рублей, глубина задолженности — свыше пяти месяцев.

Отмечалось, что 15 ноября городской администрацией был предложен график платежей указанного предприятия, а также МП «Нижегородское метро» — долг более 38 млн рублей и МП «Нижегородпассажиравтотранс» — 1,8 млн рублей. Однако предлагаемая мэрией схема не покрывала даже текущей задолженности предприятий за октябрь и ноябрь.

Троллейбусы и трамваи вышли на линии после вмешательства администрации Нижнего Новгорода и под контролем губернатора региона Глеба Никитина. Однако даже в этой ситуации точный срок погашения долга в полном объеме в мэрии не назвали.

В апреле текущего года долг электротранспорта за потребленную электроэнергию составлял 156 млн рублей, однако в структуру долга входила задолженность МП «Нижегородское метро». ПАО «ТНС энерго НН» обратилось с целью взыскания задолженности в суд.

В ПАО «ТНС энерго НН» уточнили, что основной объем долга накопил «Нижегородэлектротранс» — 89,3 млн рублей за 2018−2019 год, а еще 30,6 млн рублей за 2017 год согласно договору уступки права требования долга.

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