Сальвини: ни санкции, ни жесткая экономия не помогут снизить госдолг

Рим, , 18:09 — REGNUM Ни санкции, ни ограничения, ни режим жесткой экономии не пойдут на пользу экономике Италии и не помогут снизить ее госдолг, заявил в среду, 5 июня, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Правительство Италии пойдет другим путем, который считает правильным: экономике поможет снижение налогов и «возможность для итальянцев работать больше и лучше», сказал он.

Италия не просит средств у ЕС и надеется, что в Брюсселе отнесутся к выбору народа с уважением, отметил также Сальвини.

Ранее в среду Еврокомиссия обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Предполагается, что если руководители стран — членов ЕС согласятся с выводами комиссаров, то штраф за нарушение бюджетных правил может составить для Италии 3,5 млрд евро. Также возможно введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (прежде всего снижения пенсионного возраста, а в ближайшем будущем, возможно, и снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Ранее итальянские министры отмечали, что не согласны с чисто арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение.

Правила ЕС необходимо соблюдать, но они не являются догмами, некоторые из них следует критически пересмотреть, заявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, добавил он.