Канада подала апелляцию на решение ВТО по пошлинам США

Оттава, , 18:04 — REGNUM Правительство Канады подало апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по тарифам США на пиломатериалы, 5 июня передает агентство Reuters.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, Канада считает американские пошлины «несправедливыми и необоснованными» и продолжит добиваться их отмены.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле суд ВТО признал, что «антидемпинговые» пошлины США на ввоз пиломатериалов из Канады не нарушают правил международной торговли.

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