Экономист назвал причины падения инвестиций в экономику РФ

Москва, , 18:17 — REGNUM Снижение объёмов прямых инвестиций в российскую экономику может иметь и положительную составляющую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Напомним, 4 июня Центральный банк опубликовал доклад, в котором отразил остатки прямых инвестиций в российскую экономику. На 1 января 2019 года их объём по всем отраслям составил 496,6 млрд долларов. Кварталом ранее, на 1 октября 2018 года, показатель был на уровне 518,7 млрд.

По мнению экономиста, снижение имеет две причины. Первая из них наиболее очевидна — снижение интереса иностранных инвесторов. Вторая возможная причина — возвращение российского капитала из офшорных зон обратно в российскую юрисдикцию.

«Из-за санкций ряд собственников перемещают свои капиталы из офшоров в российские компании. И Центробанк перестаёт видеть в них иностранных инвесторов, они становятся резидентами РФ», — отметил эксперт.

Также экономист высказал мнение, что возвращение под российскую юрисдикцию может быть связано не только с санкциями в отношении отдельных российских юридических и физических лиц, но также с изменениями законодательства в одной из самых популярных офшорных зон мира — Кипре, а также более жёстким контролем за происхождением капиталов. Новые правила ужесточили требования к офшорным компаниям и их владельцам, что могло подтолкнуть российских бенефициаров перевести средства в РФ. Таким образом динамика не столь негативна, как это может показаться на первый взгляд.

«Снижение по статистике выглядит хуже, чем на самом деле. Это не настолько негативное для страны явление, как может показаться. […] Куча российских собственников, владевших бизнесом через офшоры, вернулась под российскую юрисдикцию. Думаю, сложившуюся ситуацию хорошо описывает пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказал экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с 2017 года остаток прямых инвестиций в экономике России опустился ниже полутриллиона долларов

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