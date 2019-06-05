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Уолл-стрит снова растет в надежде на ФРС США

Экономика

4 июня фондовый рынок США провел лучшие торги за последние пять месяцев

Уолл-стрит снова растет в надежде на ФРС США
Доллар

Нью-Йорк, США, 5 июня 2019, 17:33 — REGNUM  Фондовый рынок США снова открылся в плюсе — на второй день после заявления Федрезерва о возможном снижении базовой процентной ставки, 5 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 118,82 пункта (0,47%), до 25 451,00 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,82 пункта (0,53%), до 2818,09 пункта, индекс Nasdaq вырос на 58,56 пункта (0,78%), до 7585,68 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня фондовый рынок США провел лучшие торги за последние пять месяцев после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок.

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Фондовый рынок
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