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Рыбинский совет одобрил передачу в концессию МУП «Теплоэнерго»

Экономика

Концессионером выступит дочка «ТГК-2»

Рыбинский совет одобрил передачу в концессию МУП «Теплоэнерго»
Иллюстрация: Rybinsk.ru
МУП «Теплоэнерго»

Рыбинск, Ярославская область, 5 июня 2019, 17:15 — REGNUM  5 июня муниципальный совет города Рыбинска одобрил передачу в концессию крупнейшего производителя теплоэнергии в городе — МУП «Теплоэнерго». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете.

Концессионером выступит ООО «Рыбинская генерация», учредителем которого выступает ПАО «ТГК-2». Директором «Рыбинской генерации» является бывший директор департамента ЖКХ Ярославской области Андрей Лукашов.

Концессионер обязуется погасить часть долгов муниципального предприятия. В частности, «Рыбинская генерация» должна будет 550 млн рублей задолженности за газ перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» и такую же сумму за тепло перед «ОДК-Сатурн». При этом погашение долга будет происходить постепенно до 2030 года.

Концессионный договор планируется заключить на 20 лет. Инвестиции в объекты теплоснабжения составят 984 млн рублей. Плата со стороны концессионера городскому округу Рыбинск не предусмотрена.

Депутаты муниципального совета после долгих дискуссий одобрили проект решения о передаче имущества МУП «Теплоэнерго» в концессию. За это проголосовали 13 депутатов.

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Концессия в сфере ЖКХ
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