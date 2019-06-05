Строительство Северного обхода Твери губернатор Руденя обсудит на ПМЭФ

Тверь, , 17:01 — REGNUM Планы по строительству северного обхода Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя намерен обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума — в рамках делового обеда государственной компании «Автодор» 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», — сказал Игорь Руденя.

Проект строительства северного обхода Твери планируется реализовать на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11. Договоренности о начале проектирования обхода были подтверждены на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года в ходе встречи Игоря Рудени с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко. На ПМЭФ планируется обсудить форсирование работ по объекту, столь важному для региона.

Напомним, строительство и развитие дорожной инфраструктуры входит в число основных направлений работы правительства Тверской области. Так, по инициативе главы региона разработаны и утверждены региональные стандарты ведения дорожных работ, основанные на федеральных критериях качества. Определены приоритетные объекты, в том числе, дороги, которые активно используются населением, ведут к инвестиционным площадкам и туристическим объектам. В рамках федерального проекта «Дорожная сеть», являющегося частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году доля приведенных в нормативное состояние автодорог регионального и межмуниципального значения должна быть доведена в Тверской области до 33,7%, а дорог в городской агломерации города Твери — до 85%.

На 2019 год запланировано проведение работ по приведению в нормативное состояние 104 км автодорог регионального значения и 33,4 км — местного, в агломерации Твери. В настоящее время по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму 2,114 млрд рублей, что составляет 74,7% от общего объема финансирования регионального проекта в текущем году. Продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов с подрядными организациями по остальным объектам.