Счётная палата РФ и КГБ Белоруссии проверили бюджет Союзного государства

Минск, , 16:57 — REGNUM В 2018 году на реализацию 12 программ Союзного государства было потрачено 3 267 873,6 тыс. рублей и ещё 121 606,3 тыс. рублей на два проекта. Об этом проинформировал Комитет госконтроля Белоруссии по итогам проведённого совместно со Счётной палатой России оперативного контроля исполнения союзного бюджета.

По итогам прошлого года, доходы бюджета Союзного государства исполнены в сумме 6 954 970,6 тыс. рублей или 100,4% объема доходов. Доходы формировались за счет безвозмездных перечислений государств — участников Союзного государства в сумме 4 872 000 тыс. рублей и неналоговых доходов — 2 082 970,6 тыс. рублей. Контролёры отметили, что «основной объем неналоговых доходов занимают остатки средств союзных бюджетов прошлых лет (2 052 950,1 тыс. рублей)».Расходы главных распорядителей (получателей) в 2018 году профинансированы 99,8% уточненной сводной бюджетной росписи — ушло 5 329 069,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам составило 5 290 781,9 тыс. рублей, или 99,1% — «это лучший показатель за последние пять лет (в 2014 году — 86,1%, в 2015 году — 94,8%, в 2016 году — 95,0%, в 2017 году — 84,6%)», констатировали госконтролёры.

Они отметили также, что общий объём неиспользованных бюджетных ассигнований в 2018 году (49 644,2 тыс. рублей) в 15,1 раза меньше значения аналогичного прошлогоднего показателя. В полном объеме средства освоили 11 из 29 главных распорядителей (получателей) средств союзного бюджета.

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В 2018 году на 27 неназванных запланированных мероприятий из союзного бюджета было выделено 1 253 784,9 тыс. рублей. Также осуществлялась реализация двух проектов Союзного государства — «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и «Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий». Кассовое исполнение по двум проектам составило 121 606,3 тыс. рублей. При выполнении в 2018 году 27 запланированных мероприятий наблюдается положительная динамика показателей финансирования и кассового исполнения по сравнению с 2017 годом. Так, объем финансирования мероприятий составил 1 253 784,9 тыс. рублей, или 99,7% показателя уточненной сводной бюджетной росписи, кассовые расходы — 1 247 601 тыс. рублей, или 99,2% (в 2017 году — 1 191 440,2 тыс. рублей (99,3%) и 1 172 874,3 тыс. рублей (97,7%) соответственно).

«На 1 января 2019 года размер остатков средств бюджета Союзного государства составил 2 455 982,3 тыс. рублей, снизившись с начала 2018 года на 384 165,2 тыс. рублей», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, деятельность бюрократии Союзного государства давно вызывает критику общественности России и Белоруссии. При этом договор о создании данного государства, подписанный в 1999 году, не исполнен.

Союзное государство Белоруссии и России не признаёт ни ООН, ни подавляющее большинство стран мира. В то же время расходы на содержание бюрократии СГ обходится намного дороже, чем содержание госаппарата многих состоявшихся государств.