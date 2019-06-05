В Тверской области появится кластер лёгкой промышленности — Руденя

Тверь, , 16:47 — REGNUM Кластер текстильной и лёгкой промышленности может появиться в Тверской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, с таким предложением 5 июня выступил губернатор Игорь Руденя в ходе встречи в преддверии Дня работников лёгкой и текстильной промышленности с представителями отрасли. По мнению губернатора, появление кластера предприятий текстильной и лёгкой промышленности и отраслевых технопарков позволит загрузить производственные мощности и создать дополнительные рабочие места.

«Тверская область исторически была регионом, где на высоком уровне развита лёгкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона, действуют свыше 300 предприятий, где работают почти 10 тысяч человек. В прошлом году предприятия текстильной и кожевенной промышленности увеличили выпуск продукции на 2,6% и 1,4% соответственно. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции», — отметил Игорь Руденя.

Актуальной проблемой для отрасли, как отмечалось, остается нехватка кадров, в частности, технологов и швей. Губернатор дал поручение региональному министерству образования активизировать набор специалистов среднего звена в новом учебном году и профориентационную работу с молодёжью. Кроме того, губернатор поручил проработать возможность увеличения приёма в вузы Тверской области по приоритетным для лёгкой промышленности направлениям. Между тем, работа по подготовке кадров для отрасли уже ведется — в 2019 году в рамках модернизации системы профобразования в Тверской области было создано 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе лёгкой промышленности. В соответствии с заявками предприятий вдвое увеличен набор на специальность «швея».

Кроме того, обсуждалась возможность снижения затрат предприятий на энергоресурсы. Сейчас правительство области работает над приведением тарифов для промышленных предприятий в конкурентное состояние.

Также губернатор поручил проработать меры поддержки промышленных предприятий. В 2018 году тверским производителям из федерального бюджета были предоставлены субсидии в объёме около 1 млрд рублей. Среди получателей субсидий были и предприятия текстильной промышленности. Для отраслей лёгкой промышленности действует ряд федеральных субсидий, на региональном уровне предоставляется субсидия на возмещение части затрат для уплаты процентов по кредитам на модернизацию и техническое перевооружение производства. В 2019 году Фонд развития промышленности Тверской области начал выдачу займов на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов или организации импортозамещающих производств под 1, 3 и 5% годовых. Предоставляется отсрочка выплаты основной суммы займа до 3 лет. Разрабатывается отдельный стандарт предоставления займов для предприятий лёгкой промышленности, что должно упростить доступ к займам Фонда для предприятий отрасли.