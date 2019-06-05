Китайский автопроизводитель Great Wall открыл завод в Тульской области

Тула, , 16:30 — REGNUM Торжественная церемония запуска автомобильного завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (ХММР), который входит в крупный китайский концерн Great Wall Motor Company Limited, состоялась в индустриальном парке «Узловая» Тульской области 5 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, приветствуя участников церемонии, напомнил, что старт масштабному проекту был дан в 2014 году — тогда в присутствии президента России Владимира Путина и генерального секретаря и председателя компартии Китая Си Цзиньпиня было подписано инвестиционное соглашение между компанией Great Wall и правительством Тульской области. К строительству первой очереди автозавода мощностью 80 тысяч автомобилей в год приступили осенью 2015 года, общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн долларов США. Компания Great Wall Motor стала первым резидентом индустриального парка «Узловая», разместившим своё производство на новой площадке, отметил первый вице-губернатор. С апреля 2016 года строительство находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина.

«Соблюдение графика ввода объектов автомобильного завода являлось для нас безусловным приоритетом. Была создана необходимая инфраструктура: газ, электричество, вода. Построена новая железнодорожная ветка. Сейчас прорабатывается вопрос развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур», — сказал Федорищев.

В рамках второй очереди реализации проекта планируется строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Регион получит около тысячи рабочих мест, объем инвестиций составит 20 млрд рублей.

«Совсем скоро российский потребитель по достоинству оценит выпускаемые здесь современные кроссоверы марки «Haval». Уверен, что индустриальный парк «Узловая» станет не только одной из самых крупных производственных площадок центральной России, но и самой эффективной», — добавил Вячеслав Федорищев.

«Открытие завода Haval в Тульской области и начало выпуска автомобилей сегмента SUV — безусловно, важное событие в процессе установления долгосрочных системных отношений российского автомобильного рынка и наших партнеров из КНР. Фактически это первый стратегический шаг китайского бренда Great Wall на пути к полномасштабной локализации производства на территории Российской Федерации», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Генеральный директор ООО «XMMP» Элвис Ченга отметил, что завод Haval в Тульской области является первым китайским автомобильным производителем полного цикла за рубежом и инвестиции более 500 млн долларов США.

«От компании Great Wall Motor я хочу выразить наше глубокую признательность правительству Тульской области за поддержку в течение всего процесса строительства, а также благодарность нашим застройщикам, поставщикам и всем партнерам», — отметил Элвис Ченга.

Как рассказал вице-президент Great Wall, генеральный директор ООО «ХММР» Чжан Цзюньсюе, новое предприятие будет выпускать кроссоверы, рамные внедорожники, пикапы, легковые автомобили. На церемонии состоялась презентация нового автомобиля Haval F7. В 2019 году, помимо этой модели, на конвейер тульского завода будут поставлены внедорожники Haval F7Х и H9.

Компания Great Wall Motor Company Limited входит в число крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру.