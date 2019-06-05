«ТВЭЛ» будет поставлять топливо на АЭС Словакии

Москва, , 15:40 — REGNUM Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и словацкая электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne a.s. подписали контрактные документы по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022−2026 годы с возможностью продления контракта до 2030 года. Соглашения подготовлены по итогам победы АО «ТВЭЛ» в открытом международном тендере на топливообеспечение атомных электростанций Словакии. Документы были подписаны в Москве в присутствии премьер-министров России и Словакии Дмитрия Медведева и Петера Пеллегрини.

Российское ядерное топливо будет поставляться на четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», а также на два блока АЭС «Моховце», которые находятся в финальной стадии строительства (также ВВЭР-440), сообщили в АО «ТВЭЛ».

"Это хорошая новость для российской атомной промышленности, да и экономики в целом, — считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. — В условиях непростой конъюнктуры для российского экспорта Росатом стабильно заключает новые контракты и удерживает свои традиционные рынки. Поставки ядерного топлива — это экспорт не сырьевой, а сложной высокотехнологичной продукции, в производстве которой наша страна находится среди мировых лидеров. Высокое качество и востребованность российского ядерного топлива подтверждается победой в открытом международном тендере».

«Думаю, что немаловажную роль в победе сыграл тот факт, что «ТВЭЛ», прилагая все усилия для сохранения своих позиций на рынке, ведёт непрерывную работу по повышению эффективности и безотказности топлива не только для новейших, но и для атомных станций с более старыми моделями реакторов, что позволяет улучшать их экономические показатели. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, где атомная энергетика имеет традиционно высокую долю в энергобалансе», — резюмировал эксперт.