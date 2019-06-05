У Антипинского НПЗ новый владелец — ООО «Сокар Энергоресурс»

Тюмень, , 16:21 — REGNUM Российская компания ООО «Сокар Энергоресурс» приобрела 80% акций Антипинского НПЗ (Тюмень). Участниками компании являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сбербанка России.

Таким образом, совместное предприятие ООО «Сокар Энергоресурс» получило контроль над тюменским нефтеперерабатывающим заводом и его активом — месторождениями в Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Тюменской области ранее зарегистрировал иск Антипинского НПЗ о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Общая сумма долгов предприятия официально составляет 346,4 млрд рублей. Сбербанк, как основной кредитор, взыскал 80% акций. Остальные 20% акций — у адвоката Николая Егорова.

«Ключевыми задачами новых владельцев Антипинского АНПЗ на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты», — говорится в сообщении Сбербанка.

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR обеспечит институциональную экспертизу и операционное управление совместного предприятия. А также рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени. Ранее принадлежал российской группе «Новый поток». На предприятии с декабря 2018 года приостанавливалась деятельность. С мая 2019 года прекратились поставки нефти на завод.

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