Закупка техники для Саратова на полмиллиарда рублей приостановлена

Саратов, , 15:55 — REGNUM Аукцион по закупке снегоуборочной техники для Саратова на 549 млн рублей приостановлен по требованию Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) региона. Извещение о приостановке электронного аукциона размещено на официальном сайте госзакупок.

На сайте ФАС по Саратовской области сказано, что аукцион приостановлен по жалобе ООО «Энергия Дальнего Востока». Организация подала жалобу на действия заказчика — комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации МО «Город Саратов». На 6 июня назначен брифинг ведомства по жалобе компании на торги.

Всего предполагается закупить 78 единиц снегоуборочной техники. Начальная цена сделки — 549 567 666 рублей. Среди наименований техники — самосвалы, снегоочистители, грейдеры, погрузчики.

Подача заявок на электронный аукцион началась 13 мая, последний день подачи заявок — 10 июня. Датой проведения аукциона значится 14 июня 2019 года.

В Комитете дорожного хозяйства Саратова сказали корреспонденту ИА REGNUM, что к ним решения о приостановке торгов пока не поступало. Отметим, ООО «Энергия Дальнего Востока», по данным сайта госзакупок, неоднократно участвовало в торгах на приобретение дорожно-эксплуатационной техники. Из пяти жалоб компании, размещенных на сайте, две признаны необоснованными, две — обоснованными частично и одна (на комитет дорожного хозяйства Саратова) находится в рассмотрении.

Напомним, прошедшая зима в Саратове была чрезвычайно снежной, работа коммунальных служб по расчистке снега оказалась неудовлетворительной.

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Проблемы с муниципальной снегоуборочной техникой в Саратове приводили ранее к необходимости обращения за помощью к сторонним предприятиям и организациям.

Так, в начале текущего года мэр Саратова Михаил Исаев заявил в обращении к горожанам, что на очистку города от снега выведено «порядка 150 муниципальной и более 350 привлеченной техники».