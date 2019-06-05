Нефть «ориентируется на поведение» доллара

Москва, , 15:54 — REGNUM Котировки нефти могут продолжить снижение под влиянием роста доллара США в мире, неопределенности монетарной политики Федрезерва и роста запасов нефти в Америке. Нефть марки Brent в таких условиях будет дешеветь к уровню $58 за баррель. Кроме того, стоит учитывать новостной фон вокруг США и Китая, а также комментарии Трампа по отношению к Ирану, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Сегодня, 5 июня, фокус трейдеров будет направлен на динамику индекса доллара США после релиза данных по рынку труда от агентства ADP. Если показатели дадут повод сомневаться в целесообразности скорого снижения ставки Федрезервом, то доллар США может резко укрепиться», — отметил эксперт.

В таком случае нефтетрейдеры будут активно открывать короткие позиции. Кроме того, что это возможный сценарий для динамики на среду-четверг, в том числе это возможный сценарий для короткой спекуляции на вторую половину дня среды. Как сообщил Американский институт нефти (API) — запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 3,55 млн баррелей.

«Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют добровольно. Он традиционно предшествует публикации министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая будет опубликована 5 июня в 17:30 мск. Если показатели изменятся, тогда можно ждать, что резких распродаж на рынке не состоится», — считает Стариков.

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