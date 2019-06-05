Главная причина – курс валют: почему подорожала сотовая связь

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Повышение НДС и отмена роуминга тоже вносят свой вклад в рост стоимости услуг сотовой связи, но основной причиной по-прежнему является падение покупательной способности рубля, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 июня, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя данные о росте цен на услуги связи.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review сообщила, что за полгода, с декабря 2018 по июнь 2019 года, средняя стоимость тарифа сотовой связи в России выросла на 3%. По мнению экспертов, основными причинами являются отмена роуминга и рост НДС.

«Главной причиной подорожания тарифов, вероятно, является даже не повышение НДС и не отмена роуминга, а падение покупательной способности рубля. В «валютном исчислении» мы в последние годы стали значительно беднее, а оборудование и сервисные услуги приобретаются в основном за границей.

Рост тарифов обусловлен нынешней экономической ситуацией: рынок связи практически не растет, его инвестиционная привлекательность оставляет желать лучшего, в том время как нагрузка на операторов постоянно повышается. Законы Яровой и прочие новшества требуют затрат, и они, разумеется, перекладываются на абонента», — отметил Юрий Брюквин.