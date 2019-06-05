К крупнейшему налогоплательщику Ярославской области ведет разбитая дорога

Ярославль, , 15:46 — REGNUM В Ярославле улица Пожарского, ведущая к филиалу ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Ярпиво», полностью разбита. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2018 году предприятие стало крупнейшим налогоплательщиком региона. Только от акциза на пиво областной бюджет получил в прошлом году 6,8 млрд рублей. По этой дороге на работу ездят сотрудники этого и других расположенных поблизости предприятий.

Между тем состояние дороги удручает, ремонта она не видела несколько лет. В этом году власти даже не попытались произвести ямочный ремонт. Автомобили вынуждены объезжать ямы по обочинам.

Улица Пожарского также является самой короткой дорогой от Ярославля до индустриального парка «Новоселки». По улице ходит общественный транспорт.

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