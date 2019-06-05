В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

Тула, , 15:40 — REGNUM В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Открытие завода… безусловно, важное событие в процессе установления долгосрочных системных отношений российского автомобильного рынка и наших партнеров из КНР», — заявил на церемонии открытия глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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По словам директора Haval motor Элвиса Ченга, завод является первым китайским автомобильным производителем полного цикла за рубежом с объемом инвестиций более $500 млн. Новое предприятие будет выпускать кроссоверы, рамные внедорожники, а также пикапы и легковые автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта включает в себя два этапа, на первом — предприятие должно выпускать в год около 80 тыс. автомобилей. Второй этап будет завершён в 2020 году, после чего завод сможет ежегодно производить около 150 тыс. машин. В частности, он будет выпускать компакт-кроссовер Haval H6.

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