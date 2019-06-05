На астраханском «Лотосе» заложили киль грузового понтона

Астрахань, , 15:39 — REGNUM Специалисты судостроительного завода «Лотос» (Астрахань) приступили к строительству несамоходного понтона проекта ГРПН. Накануне на предприятии состоялась закладка киля судна, сообщает 5 июня пресс-служба судоверфи.

Судно будет построено по заказу компании «Машпромлизинг» в интересах Судоходной компании «Арк». Как пояснили в пресс-службе «Лотоса», строительство понтона продолжит длительную историю плодотворного сотрудничества сторон.

«История судоходной компании «Арк» тесно связана с судостроителями региона, на верфях успешно были построены девять барж различных проектов», — сообщил глава компании Николай Сочин.

Грузовой несамоходный понтон проекта ГРПН предназначен для перевозки смешанных грузов на собственной палубе с возможностью горизонтальной погрузки-выгрузки. Судно строится под наблюдением Российского морского регистра. При длине понтона в 85,5 метра его грузоподъёмность составит 3000 тонн.

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