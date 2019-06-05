Никакой политики: конфискация золота Венесуэлы

Москва, , 15:30 — REGNUM Решение финансистов немецкого банка Deutsche Bank о конфискации 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, достаточно логичное, так бы поступил любой коммерческий банк. В данном решении никакой политики не видно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Чтобы не потерять залог действующему правительству Венесуэлы стоило бы взять кредит у Москвы, Пекина или еще кого-либо. Понятно, что без залога никто Венесуэлу кредитовать не будет», — пояснил эксперт.

Сегодня Венесуэла находится в финансовой блокаде, введенной администрацией президента США Дональда Трампа. Еще осенью 2017 года Венесуэла решила отказаться от долларовых платежей за нефть и нефтепродукты. Рано или поздно Венесуэла вернется к капитализму и будет вынуждена провести ряд либеральных экономических реформ.

«Социализм в очередной раз проиграл капитализму. Главным итогом социалистического эксперимента в Венесуэле является гиперинфляция и отъезд наиболее талантливых и активных граждан из страны. Социализм сгубил много стран. Венесуэла не первая и не последняя в этом списке»,

Как сообщало ИА REGNUM, банк Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле. Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 году.

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