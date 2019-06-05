Законопроект о документах для расчета пенсии работавших в СССР внесен в ГД

Москва, , 15:30 — REGNUM Законопроект о нормах расчета размера пенсии граждан, которые трудились в СССР и не по своей вине утратили документы, подтверждающие стаж, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Сегодня закон содержит пробелы, которые ущемляют права граждан, которые работали до 1991 года в СССР при установлении страховой пенсии, отмечают авторы законопроекта. Так, отмечают парламентарии, когда речь идет о банкротстве или ликвидации предприятий, вынужденной миграции гражданина, боевых действиях и стихийных бедствиях, то не всегда сохраняются данные или документы, которые бы могли подтвердить его трудовой стаж. Поэтому в таких случаях гражданам назначают минимальный размер зарплаты на этот период и уже исходя из него рассчитывают размер пенсии.

При этом, напоминают депутаты, в СССР труд рабочих и служащих оплачивался на основе тарифных ставок, утверждённых в централизованном порядке. То есть, даже если подтверждающих документов нет, то можно определить действительный размер оплаты труда гражданина.

В связи с этим, авторы инициативы предлагают установить перечень документов, который стоит применять для того, чтобы верно рассчитать размер пенсии для граждан, работавших в СССР. По предложению авторов, это должны быть первичные бухгалтерские документы, перечень которых установит правительство, а в случае их отсутствия или утраты — справки налоговых органов о декларированных доходах, справки Пенсионного фонда о доходах, свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход или расчетные книжки или справки, выданные профсоюзами. Подтвердить свою занятость авторы инициативы предлагают также с помощью учетных карточек членов партии или комсомола и комсомольских билетов. Если же документы были утрачены не по вине гражданине, то для расчёта и установления страховой пенсии авторы инициативы предлагают применять показатели средней заработной платы по соответствующим должностям и профессиям, а также единые тарифные сетки, которые существовали в СССР. Такие нововведения существенно защитят права и законные интересы такой категории граждан, уверены депутаты.